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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Genç Kız Boks Milli Takımı kampa girdi - KASTAMONU Haberi

Genç Kız Boks Milli Takımı kampa girdi - KASTAMONU Haberi

- Antrenmandan detaylar - Sporculardan görüntüler - Antrenör Fikret Taşdemir'in konuşması - Milli sporcu Büşra Işıldar'ın konuşmasıGenç Kız Boks Milli Takımı Kastamonu 'da kampa girdi - Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamındaki kampa 23 sporcu katılıyorKASTAMONU (AA) - Genç Kız Boks Milli Takımı, Bulgaristan'da 2 - 11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu 'da kampa girdi.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu 'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 23 sporcu katılıyor.Antrenör Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na kadar iki etaplı kamp çalışması yürüteceklerini belirtti.
İlk etap kampının 9 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Taşdemir, "Bayramdan sonra ikinci kampımıza başlayacağız. Eylül ayının 2'sinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidip Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.
İlk etap kampında kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını anlatan Taşdemir, "Bu nedenle antrenmanlarımız ağır geçiyor. Bunun yanında bilimselliğe önem veriyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Motivasyon ve performans güzel. İnşallah büyük bir başarı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Milli sporcu Büşra Işıldar ise kariyerinde 3 Türkiye, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu belirterek, "Bu yıl inşallah üçüncü Avrupa şampiyonluğu gelecek. Kariyerime bir madalya daha ekleyeceğim. Kuvvet kampındayız, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir Şampiyon Allah Başkent Forma 

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