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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Genç Kahramanmaraşlılar kahvaltıda buluştu

- Genç Kahramanmaraşlılar kahvaltıda buluştu

genel ve detay

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum 

-röp

( ANKARA ) ANKARA

- Genç Kahramanmaraşlılar Platformu üyeleriyle birlikte bir restorantta kahvaltı etkinliğinde buluştu. Genç Kahramanmaraşlılar Platformu, Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlılarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı programına Kahramanmaraş CHP Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet Sandal katıldı.
Kahvaltı Zekai Bilgen Musiki Cemiyeti Solisti Emine Esen ve saz ekibinin konseri eşliğinde son buldu. Mehmet Ali Ecerkale yeni nesil bir sivil toplum olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Genç Kahramanmaraşlılar Platformu 5 Nisan 2009 tarihinde Ankara’da kuruldu. 40 kıymetli arkadaşımızla bir araya gelerek, burada yeni nesil bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Platform şehrimizin ülkemizi için değerler üretmeye çalışan öncü kararlı bir başarılı bir organizasyon. Kısa sürede güzel projeler hayata geçirdik. Platformumuz, Ankara’da bulunan Kahramanmaraşlıları bir araya toplamaktır. Amacımız hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşerilerimizle bir araya gelmek, memleketimizin ortak gayesi için çalışmak isteyen bizle birlikte enerji sarf etmek isteyen tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” (MKM-BC -
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