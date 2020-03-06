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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Genç kadının sokak ortasındaki erkek şiddeti çevredekileri bile şoke etti

Genç kadının sokak ortasındaki erkek şiddeti çevredekileri bile şoke etti

Güvenlik kamerası genç kadının erkeği tokatlaması

Güvenlik Kamerası Sığınma Şahit Kadına Şiddet Genç Kadın 

-Çantayı atması
-Sandalyeleri almaya çalışması
-Erkeğin polis ve bekçilere sığınması
-Olay yerinden detay görüntüler
-Olayın tanığı Bahtiyar Muradov röp.
-İşyeri sahibinin görüntüleri izlemesi

( ANTALYA )- Genç kadının erkeği dövmesine şahit olan esnaf Bahtiyar Muradov: "Kadına şiddet sanıp koştuk, gördüklerimiz karşısında şoke olduk" ANTALYA

- Antalya'da genç bir kadının yanındaki erkeğe sokak ortasında uyguladığı şiddet kameralara yansırken, olay anında kavgayı ayırmak isteyen esnaf o anları anlattı. Kadının erkeği defalarca tokatladığını belirten Bahtiyar Muradov, "Kadına şiddet sanıp koştuk, gördüklerimiz karşısında şoke olduk” dedi.
29 Şubat Cumartesi akşamı Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kalekapısı bölgesinde meydana gelen olayda, 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladı. O anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, ikilinin önce tartışması, ardından genç kadının çantasını fırlatarak erkeğin üzerine yürüyüp defalarca tokatladığı görüldü.
Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüntülendi. "Öyle temiz dövdü ki, bizimde canımız çekti" Olay anında kavgayı ayırmaya çalışan esnaflardan Bahtiyar Muradov, dışarıdan gelen çığlık sesiyle olay yerine geldiklerini ve gördükleri manzara karşısında şoka uğradıklarını söyledi.

Muradov, “Herhalde kadına şiddet uygulanıyor zannettik. Yardım etmek için geldiğimizde şoka uğradım. Bir baktık kardeşimizi fena bir şekilde dövüyor. Öyle temiz dövdü ki, bizim de canımız çekti. Ablaya bırak artık çocuğu dedik ama abla işi abartıp sandalyeleri çocuğun kafasına geçirmeye çalıştı. Allah’tan sandalyeler zincirliydi. Dayak yiyen genç polis ve bekçilere sığındı. Yoksa arkadaşımızın hali hal değildi. Allah yardımcısı olsun.” dedi.
(SM-
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