Genç kadını otomobille metrelerce böyle sürükledi



- Ankara’da trafikte tartışma yaşadığı kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine gaza basan sürücü, genç kadını metrelerce sürükledi. Edinilen bilgilere göre; Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüye, bir otomobilin önünde duran kadın ve araç içindeki sürücü yansıdı. İkili, henüz belirlenemeyen nedenle bir süre tartışma yaşadı. Kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine çileden çıkan sürücü, gözünü karartıp gaza bastı. Genç kadını motor kaputunun üzerinde metrelerce sürükleyen gözü dönmüş sürücü, ölüme davetiye çıkardı. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin, sosyal medyada yayınlanmasının ardından vicdansız sürücü tepki yağmuruna tutuldu.

