Genç kadını minibüsle ormanlık alana kaçıran sanıklara 7,5 yıl hapis Haberi



- Sancaktepe’de bir kadını zorla minibüse bindirerek ormanlık alana kaçırdığı iddiasıyla yargılanan sanıklar, “cinsel amaçla kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Kararla birlikte tutuklu sanık R.Ç.’nin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Öte yandan içi yolcu dolu bir özel halk otobüsü şoförü, genç kadının kaçırıldığı minibüsü takip edip önünü kesmiş ve otobüsün yolcuları da kadını kurtarmaya çalışmıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Sancaktepe’de 25 Ekim 2019 tarihinde işe gitmek için yola çıkan T.Y.(32) isimli kadını, zorla minibüse bindirip ormanlık alana götürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hakkında karar verildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç. cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık S.G. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. “Yalan beyandan dolayı 114 gündür tutukluyum” Duruşmada söz alan sanık R.Ç., “Yalan beyandan dolayı 114 gündür tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık S.G. de, “Bu olaya birden müdahale oldum. Benim olaydan haberim bile yoktu” diyerek beraatini istedi. Bunun üzerine sanık avukatları da söz alarak müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti. Sanıklara 7,5 yıl hapis cezası Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, R.Ç. ve S.G.’yi mağdureye yönelik “cinsel amaçla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık R.Ç.’nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Sanıklar hakkında “nitelik yağma” suçundan ise suç kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Olayın Geçmişi Sancaktepe’de 25 Ekim 2019 tarihinde işe gitmek için yola çıkan T.Y. isimli kadın, zorla minibüse bindirilerek kaçırılmıştı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar araca müdahale ederek durdurmaya çalışmış ancak başarılı olamamışlardı. Ormanlık alana götürülen genç kadın, bu sırada tesadüfen orada bulunan C.A. isimli adamın aracına kaçarak kurtulmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan R.Ç. tutuklanırken, aracı kullanan S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli R.Ç.’nin mağdur T.Y. ile geçmişte aynı iş yerinde çalıştıkları, mağdura duygusal anlamda yakınlık duyduğu ve mağduru birlikteliğe zorlamak amacıyla kaçırmayı tasarladığı anlatıldı. Şüphelilerin mağdurun rızası olmadan şiddet kullanarak birlikte kaçırıp alıkoydukları, müştekinin cep telefonu ile içinde banka kartları, kimlik kartları ve nakit para bulunan çantasını aldıkları belirtildi. Şüpheliler R.Ç. ve S.G.’nin “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli yağma” suçlarından 16’şar yıldan 36’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



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