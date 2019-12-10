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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Genç kadın otelde ölü bulundu

Genç kadın otelde ölü bulundu

Ambulansın görüntüsü

Adli Tıp Yıldızlı Sağlık Ekipleri Genç Kadın Adli Tıp Kurumu 

-Polisin görüntüsü
-Otelin görüntüsü
-Olay yeri polisinin görüntüsü
-Genç kadının fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da bir otelde ölü bulunan 24 yaşındaki kadının cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı ADANA

- Adana'da bir otelde 24 yaşındaki kadın ölü halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. Derya Tayşan (24) adlı kadın şehir merkezindeki üç yıldızlı bir otelde kaldı. Genç kadın bugün öğleden sonra otelde kalma süresi bitmesine rağmen odayı boşaltmadı. Bunun üzerine resepsiyon görevlisi telefonla odayı aradı ancak bir türlü telefonu açan olmadı. Görevli odaya gidip kapıyı da çaldı, buna da yanıt alamayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler yedek anahtar ile kapıyı açıp odaya girdiklerinde genç kadını ölmüş olarak buldu. Hemen olay yerine cinayet dedektifleri çağrılarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının nasıl öldüğü otopsinin ardından ortaya çıkacak. (FKE-
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