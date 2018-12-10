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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Genç kadın evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

Genç kadın evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinden detay

İlk Müdahale Güvenlik Görevlisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Fenalaşan eşin hastaneye kaldırılması
-Cenazenin evden çıkarılışı
-Gözyaşı döken aile yakınları
-Aile fotoğrafları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de evlilik yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan genç kadın, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü, başta eşi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Olay yerinde sinir krizleri geçiren genç kadının eşi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sarıyer, Merkez Mahallesi, Ortaçeşme Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönen gece mesaisini bitirerek sabah saatlerinde evine döndü. Eşinin yattığını gören Korhan Gönen 11 yaşındaki oğlunu alarak okula götürdü. Eve döndüğünde eşinin halen yattığını gören Korhan Gönen, eşini uyandırmak yanına gitti. Eşinin tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan eş durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 33 yaşındaki İrem Gönen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine incelemelerde bulunmak üzere polis ekipleri de sevk edildi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ‘Acılı eş fenalaştı’ Polis ekiplerinin incelemeleri sırasında acılı eş daha fazla dayanamayarak fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan acılı eş hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alarak eve gelen aile yakınları ise ani ölüm karşısında şok oldu. Aile yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
‘ Hayatını kaybetmeseydi evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklardı’ Evinde ölü bulunan İrem Gönen’le Korhan Gönen’in 12 yıl önce bugün evlendiği öğrenildi. Çiftin bu akşam evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlandıkları belirtildi.
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