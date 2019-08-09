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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze töreninden görüntüler

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Gözyaşı Memur 

-Kabin memurunun fotoğrafı

( İZMİR )- Trafik kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesinde acı detay- 3 yıllık eşi, Şam'ın yaka kartını taktı- Acılı anneden feryat:- "Daha torunum olacaktı"- "'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi.
'Hayırlıysa olsun' demiştim" İZMİR

- İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın (31) cenazesi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şam'ın 3 yıl önce evlendiği Rıdvan Şam, eşinin görev sırasında kullandığı yaka kartını taktı. Kaza, dün sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi İzmir'e getirildi.
Genç kabin memurunun cenaze namazı, Bayraklı İzzet Erişen Camiinde Cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze törenine; Şam'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı.
Eşi, yaka kartını taktı Şam'ın mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Rıdvan Şam'ın eşinin yaka kartını taktığı görüldü.
Acılı eşi yakınları teselli etti. "Daha torunum olacaktı" Şam'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Kızımın daha bebeği olacaktı. Daha torunum olacaktı. Mustafa'm gelecekti. Mustafa'yla oynayacaktım. Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi. 'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi.
'Hayırlıysa olsun' demiştim. Daha gencecik benim kızım. Gelirdi bir hafta kokusu kalırdı yatağında" dedi.
Şam'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıktı.
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