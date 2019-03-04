Genç jokey Bursa'da can verdi



- Arkadaşının düğünü için İzmir'den Bursa'ya gelen İslam Taşçı, yolun karşısına geçerken kendisine çarpan araç altında kalarak can verdi. Genç adamın, idman jokeyi olduğu ortaya çıktı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bursa'ya bir yakınının düğününe katılmak için gelen İslam Taşçı (33), marketten bir şeyler almak için düğün salonundan çıktı. Salonun karşısında bulunan yoldan karşıya geçmek isteyen Taşçı, yayalara kırmızı yanmasına rağmen koşarak karşıya geçmek istedi. İslam Taşçı'yı farketmeyen Emin Ö.'nün kullandığı lüks otomobil Taşçı'yı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre fırlayan Taşçı, 2 metrelik korkulukları aşarak yapımı devam eden tramvay raylarına savruldu. Raylara düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın, aprantilik döneminde bir çok derecesi bulunan idman jokeyi olduğu ortaya çıktı. Taşçı'nın ölüm haberinin ardından TJK bir başsağlığı açıklaması paylaştı. Türkiye Jokey Kulubü'nden şu açıklama yapıldı: "12 Aralık 1986 yılında İzmir'de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy & Centre of Education'a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez birinci olurken, 1 ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu. Merhum cenazesi, 5 Mart Salı günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek töreninin ardından, Enhoşlar Ensar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecektir. Evli olan İslam Taşçi, İzmir'de idman jokeyi olarak mesleğini sürdürmekteydi. Genç yaşta aramızdan ayrılarak bizleri büyük bir üzüntüye boğan aprantimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere sevenlerine ve yarışçılık camiamıza başsağlığı dileriz."

