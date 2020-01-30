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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında

Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında

Güvenli kamera görüntüsü

Genç Kız Elektrik Direği Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Aydınlatma Direği 

-Aracın kayarak gelişi
-Refüje çarpıp takla atması
-Aydınlatma direğine çarpması
-Olay yerinden detay görüntüler
-Helin foto

( ANTALYA )- Virajı alamalan otomobil önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarptı ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde genç kızın yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 27 ocak gecesi 01.30 sıralarında Belek Mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana gelen kazada, sürüş hakimiyetini kaybeden Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kayarak ilerleyip kaldırıma vurduktan sonra takla atarak yine kaldırıma aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Durmaz ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tepeli'nin cenazesi uçakla memleketi İzmir'e gönderildi. Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kayarak gelip kaldırıma çarptıktan sonra takla atışı ve aydınlatma direğine çarpışı yer alıyor. (SM-
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