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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Genç hatipler minberde hutbe okuma' yarışması - BOLU

'Genç hatipler minberde hutbe okuma' yarışması - BOLU

"Genç hatipler minberde hutbe okuma" yarışması - BOLU - Detaylar - Öğrencilerin hutbe okumasu - Detaylar"Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma" yarışmasıBOLU (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma" yarışmasının Bolu finali Mudurnu ilçesinde yapıldı.Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde düzenlenen yarışmaya Bolu , Mengen, Gerede, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde bulunan imam hatip liselerinde eğitim gören 5 öğrenci katıldı.
Kendi ilçelerinde bulunan okullar arasında birinci olarak bu yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler Yıldırım Beyazıt Camisi'nde hutbe okudu.Yapılan yarışmada 96,6 puan alan Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yakup Yılmaz birinci olurken, 95,6 puan alan Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Faruk Özdemir ikinci, 94,8 puan alan Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Çilli ise üçüncü oldu.Yakup Yılmaz, aldığı puan ile Kastamonu'da yapılacak bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.Yarışmada derece alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yarış Minber İmam Hatip Kullar Öğrenciler 

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