'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması' - KIRKLARELİ Haberi
"Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" - KIRKLARELİ - Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın konuşması - Öğrencilerin hutbe okumaları - Hutbeyi dinleyen öğretmen ve öğrencilerden görüntüler"Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" yapıldı. Kırklareli İmam Hatip Lisesi tarafından Hızırbey Camisi'nde düzenlenen yarışmada, 4 öğrenci yarıştı. Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, burada yaptığı konuşmasında, hutbe okumanın özgürlüğü ifade ettiğini söyledi.
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki becerilerinin mutlaka güçlü olması gerektiğini dile getiren Demirtaş, İmam Hatip Liselerinin en değerli okulların başında geldiğini ifade etti. Öğrencilere yarışmada başarılar temennisinde bulunan Demirtaş, "Ben buna iki kanatlı kuş misali diyorum. Bir tarafından milli değerler var. Diğer tarafta da pozitif bilimler var. İkisi bir araya gelip, çok güçlü bir şekilde yol haritası ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin de ayakları yere sağlam basıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli kurumlarından olan İmam Hatip Liselerine gelen öğrenciler, bizim bünyemizde görev alıyor. Mesleki becerisi güçlü olan öğrencilere ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin toplumu ve hayatı iyi okuması lazım. İnsanlara dini bilgileri vermeleri lazım." dedi. Yarışmada, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yavuz birinci, Babaeski Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Polat ikinci, Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emrullah Ay üçüncü ve Vize Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Devrim Erdoğan dördüncü oldu.