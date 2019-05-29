Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Genç gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Genç gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ekip olarak toplanan gençler

Ramazan Ayı Gıda Yardımı Pazar Günü 

-Gıda kolilerinin araca yüklenmesi
-Dağıtıma çıkılması
-Dağıtım yapılması
-Büşra Şen röportaj
-Ekipten röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından ramazan ayında gıda dağıtımı gerçekleştirildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan topluluk, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor. Gönüllü gençler tarafından oluşturulan Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, gönüllü olarak topladıkları gıda yardımlarını, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Ramazan ayıyla birlikte her pazar günü düzenli olarak sabah saatlerinde toplanan gençler, önceden ayarladıklarını gıda kolilerini araçlarına yükleyerek dağıtıma çıkıyor. İhtiyaç sahibi ailelere kolileri teslim eden gençler, vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Topluluk adına açıklama yapan Büşra Şen, ''Paylaşmanın en güzel örneklerinden olan bir diğer projemiz de gıda dağıtımı. Ramazan ayında her hafta olmak üzere, özenle belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilere dağıtıyoruz. Bu dağıtımı üyelerimiz ile tek tek evlere ziyaret düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Ramazan boyunca da devam eden bu projemize katkı sağlayan, emeği geçen tüm güzel gönüllü arkadaşlara teşekkür ederiz. Paylaştıkça, çoğalıyoruz'' diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı