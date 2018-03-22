Genç girişimciler KOSGEB'den aldıkları desteklerle işlerinin patronu oldular İzle

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( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Fatsa ilçesinde genç girişimciler, devletin verdiği hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanarak işlerinin patronu oldular. KOSGEB, İŞKUR ve FAGİAD’ın işbirliği ilçede açılan kurslara katılarak belgelerini alan genç girişimciler ticari hayatlarına başladılar. Girişimcilik kurslarını katılarak bayan kuaförü açan Emel Özçelik, “İlk olarak Fatsa Genç İş Adamları Derneğine(FAGİAD) giderek katılım için başvuru yaptım. Sonrasında KOSGEB tarafından gelen yetkililer bizi mülakatlara aldılar ve başarılı olduktan sonra kurslara katılarak belgemi aldım. İş yerimi kurdum ve ilk olarak 18 bin TL hibe aldım. Kira gideri olarak da şu zamana kadar 15 bin TL’ye yakın bir hibe almaya devam ediyorum. Hibe alarak iş yerini açacak genç girişimcilere tavsiye ediyorum. İş yeri açacaklara öneriyorum. Kesinlikle başvuru yapsınlar ve bunlardan yararlansınlar. Bizim gibi gençlerin önünü açıyor ve bizlerin iş yeri sahibi olmasını sağlıyor” dedi.

İş yerini açmak için 50 bin TL destek aldığını söyleyen Arzu Ren isimli işletmeci, “Bu aldığımız hibe kesinlikle geri ödemesiz ve bizlere büyük destek veren bir hibedir. Önemli derecede destek sağlıyor ve iş yerinizi açarken büyük destek sağlıyor. Kira ve personel yardımı desteği de olunca bizleri daha mutlu ediyor. Bebek giyimi üzerine iş yeri açmak için kendim başvurumu yaptım ve kesinlikle sonuçtan çok memnunum. Yapmış olduğum yatırım maliyetlerinde fazlası ile bana destek sağladı. Bu destekleri alacak kişilerin iş planlarını sağlıkla yapması gerekiyor. Çok iyi hesap yaparsanız bu verilen destekler gerçekten girişimcilere önemli kazanımlar kazandırıyor. Yeni başvuru yapacaklar tüm hesaplarını yaptıktan sonra iş yerlerini açsınlar ve ticari hayatına başlasınlar. Doğru proje ile doğru yola çıkarlarsa bu hibe onlar için büyük kazançlar sağlayacaktır. Bizlere destek veren KOSGEB, İŞKUR ve FAGİAD’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İş yerini açmak isteyen her genç girişimcinin bu verilen desteklerden yararlanması gerektiğini vurgulayan Tuğba Ulu, “Ayakkabı sektöründe iş yerimi açtım ve başarılı bir şekilde ticari hayatımı devam ettiriyorum. KOSGEB, İŞKUR ve FAGİAD’ın önemli desteği var bizim ticari hayatımızda. Bu durumdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İşlerimiz iyi ve bu desteklerden faydalansınlar” açıklamasında bulundu. Verilen destekleri iyi değerlendirip mühendislik bürosunu açan Özkan Demiröz, “Devletimizin verdiği bizler için önemli bir hizmet. Bizler de bundan yararlandık ve iş yerlerimizi açtık. Başvuru yapıp bizim gibi iş yerlerini açabilirler” ifadelerini kullandı. Fatsa Genç İş Adamları Derneği(FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik ise, “Bu zamana kadar KOSGEB, İŞKUR ve derneğimiz ortaklığı ile bu zamana kadar 25 kurs açtık. Kurslara katılarak belgesini alan ve iş yerini açan girişimcilerin sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerinde yer alıyor. Fatsa ve çevre ilçelerde iş yerini açmayı düşünen işe hangi iş noktası olduğuna karar vermiş her şeyini ayarlamış insanları kurslarla buluşturduğumuz için başarılı bir grafik oluşturuldu. Kurumlar arası iletişim çok önemli bu durumda. Yapılan planlamalar çok iyi bir şekilde netice verdiği için girişimcilerimiz de iş yerleri açtılar ve ticari hayatına başladılar” dedi.

Büyük ilçelerin yapmış olduğu istihdamları sağladıklarını ifade eden Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru da, “Birçok il ve ilçenin verilerini Fatsa ilçemizde ikiye katladık. Girişimcilerimizin fikirleri çok güzel ve olumlu olunca ister istemez açtıkları iş yerlerinde başarılı oluyorlar. Mülakatlara girdiler ve yapmış oldukları projeleri bize sundular. Bizler de gerekli planları yaptıktan sonra girişimcileri mülakatlardan geçirdik ve belgelerini alan kursiyerler iş yerlerini açarak ticari hayatlarını gerçekleştirdiler. Bu girişimcilik kurslarını bundan sonra da açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



