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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Genç futbolcunun feci ölümü

Genç futbolcunun feci ölümü

Gencin yakınlarının gözyaşı dökmesi

Hemzemin Geçit Yolcu Treni Gözyaşı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin götürülmesi
-Adli Tıp'tan görüntüler
-Kaza yeri
-Sedat Damar’ın fotoğrafı

( ADANA - EK)- 25 yaşındaki Sedat Damar, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor’un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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