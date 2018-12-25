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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Genç doktor adayı son yolculuğuna uğurlandı

Genç doktor adayı son yolculuğuna uğurlandı

Muhtar akın Gürkan ve Ali Haydar Çağlar'ın açıklamaları

Tıp Eğitimi Hastane Genç Doktor Cenaze Gesi 

-Cenaze Namazı kılınışı
-Cenazenin omuzlarda mezarlığa götürülmesi
-fotoğraf

( KÜTAHYA )- Mustafa Burak Şanlı, tıp eğitimi aldığı Kıbrıs'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti- Şanlı, dualarla memleketi Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de toprağa verildi KÜTAHYA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç doktor adayı Mustafa Burak Şanlı, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de toprağa verildi.
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören ve Lefkoşa’nın Ortaköy Bölgesi'nde yaşayan Kütahyalı Mustafa Burak Şanlı, 'Astım ve alerji' atağından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İki gün süren cenaze teslim işlemlerinin ardından genç doktor adayı Mustafa Burak Şanlı'nın cenazesi memleketi Kütahya'nın Emet İlçesine bağlı Yeniceköy'e getirildi.
Köyde düzenlenen cenaze törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mustafa Burak Şanlı'nın ailesi ve yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Babası Op. Dr. Ahmet Şanlı'nın Kütahya'da özel bir hastanenin başhekimi olarak görev yaptığı Tıp Fakültesi’nde 3. sınıf öğrencisi genç doktor adayı, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ''Kütahya'da özel bir hastanede doktorluk yapan Ahmet Şanlı'nın oğlunu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kardeşimiz Kıbrıs'ta özel bir üniversitede tıp okuyordu. Cenazeye uzaktan ve yakından katılan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun'' dedi.
Köylerinden yetişen 23 yaşındaki genç doktor adayını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Yeniceköy sakinlerinden Ali Haydar Çağlar da, ''Ailesine köyümüze ve Kütahya halkına baş sağlığı diliyorum'' dedi.

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