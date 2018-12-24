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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

- Genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

Düvelerden görüntüler, çiftçilerden görüntüler, röportajlar.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Lyon Akkale Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Çanakkale’nin Biga ilçesinde, genç çiftçi hibe destek projesi kapsamında hak sahibi 34 çiftçiye 5'er düve olmak üzere toplam 170 düve kura çekilerek törenle dağıtıldı. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile genç çiftçiler katıldı.
Biga Canlı Hayvan Borsasında yapılan kura ile dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Üç yıldan beri sürdürmüş olduğumuz genç çiftçi projesi kapsamındaki hayvan dağıtımını Biga'da tamamlamış olacağız. Çanakkale'de son üç yılda 420 işletme sahibine büyükbaş hayvan dağıttık. 170 işletmeye de küçükbaş hayvan dağıtımı yapmışız. 146 üreticimize de proje karşılığında hibe desteği verdik. Çanakkale'de 736 işletmemize 22 milyon 80 bin liralık hibe desteği verdik" diye konuştu.
2016 yılından bu yana desteklemelerin devam ettiğini ve 152 çiftçiye 4 milyon 520 liralık hibe desteği sağlandığını vurgulayan Kaymakam Mustafa Can, "Çiftçilerimizin kalkınması için yüzde yüz hibe olarak genç çiftçilerimizi destekleme adına 54 çiftçimize destekleme yapıldı. 34 çiftçimize 5' er olmak üzere düve toplam 170 düve verildi.
34 çiftçimizden 27' si bayan. 10 çiftçimize de 32' şer tane koyun desteklemesi var. Sera ve arıcılık desteklemeleri ile birlikte 1 milyon 620 bin liralık destek sağlandı. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

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