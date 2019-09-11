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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Genç çiftçilere 250 koyun hibe edildi

Genç çiftçilere 250 koyun hibe edildi

GENÇ ÇİFTÇİLERİN ALDIĞI KOYUNLARIN TAVŞANLI HAYVAN PAZARINA GETİRİLMESİ, TIR İÇERİSİNDEN KOYUNLARIN İNMESİ, GENÇ ÇİFTÇİLERDEN BİR TANESİ İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA ) -- Köyden kente göç etmenin önlenmesi ve kırsalda yaşayan çiftçilerin üretime devam etmesi amaçlanıyor KÜTAHYA

Salda Hayvan Pazarı Hayvancılık Hayvan Trol 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 6 genç çiftçiye, 32'şer koyun ve 2'şer koç olmak üzere toplam 204 adet hibe küçükbaş hayvan teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, köyden kente göç etmenin önlenmesi ve kırsalda yaşayan çiftçilerin üretime devam ederek gelir sağlaması amacıyla 2016 yılında başlatılan proje kapsamında Tavşanlı hayvan pazarında genç çiftçilere küçükbaş hayvanları teslim edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Temel, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği projesinden 2018 yılında ilçemizden toplam 23 genç çiftçimiz yararlanmıştır. Bitkisel projeler; kapama meyve bahçesi, kontrollü örtü altı (sera) ve hayvansal projeler; büyükbaş, küçükbaş, arıcılık hayvancılık projeleri kapsamında ilçemizde 2016 yılından itibaren bu zamana kadar 72 kişiye kişi başı 30 bin TL, toplam 2 milyon 160 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılından itibaren 42 genç çiftçiye toplam 239 adet damızlık dişi düve, 14 genç çiftçiye toplam 506 adet koyun, 5 genç çiftçiye toplam 25 adet manda, 6 genç çiftçiye 6 adet sera, 4 genç çiftçiye 160 adet arılı kovan, 1 genç çiftçiye 15 dekarlık vişne bahçe tesis kurulumu verilmiştir. Bakanlığımızın köyden kente göç etmenin önlenmesi ve kırsalda yaşayan çiftçilerin üretime devam ederek gelir sağlaması amacıyla başlatılan proje kapsamında, geri ödemesiz hibe destekleri genç çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.
(Tİ-Y)
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