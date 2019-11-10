Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan 4 çocuk annesi Asuman Şahbaz, hayvancılık yapmak için köye taşındı

-Asuman Şahbaz'ın merdivenden inişi

-Asuman Şahbaz'ın ineklere su vermesi

-Asuman Şahbaz'ın samanları ayırması

-Asuman Şahbaz'ın el arabası kullanması

-Asuman Şahbaz ile röportaj

-Develi Kaymakamı'nın gelişi

-Develi Kaymakamı'nın Asuman Şahbaz ile konuşması ve tebrik etmesi

-Detaylar



( KAYSERİ )- Hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor- Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan 38 yaşındaki Asuman Şahbaz, 6 inekle başladığı besicilikte 11 inek sahibi oldu- İlçe merkezinde yaşayan 4 çocuk annesi, Genç Çiftçi Projesi ile köye taşınarak besiciliğe başladı KAYSERİ



- Kayseri'nin Develi ilçesinde 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi ile 6 inek alan 4 çocuk annesi Asuman Şahbaz, iki yıl sonra 11 inekle besicilik yaparak hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi ile 6 inek alan 38 yaşında ve 4 çocuk annesi olan Asuman Şahbaz, iki yılda ineklerini ikiye katladı. Genç Çiftçi Projesi ile Develi ilçe merkezinden besicilik yapmak için eşi ve çocuklarıyla Çomaklı köyüne taşınan Asuman Şahbaz, "2017 yılında başladığım besicilik işine 6 inekle başladım. Şu anda 11 inekle bu işi devam ettiriyorum" dedi.

Sabah ve akşamları inekleri yemlediğini ve altlarını temizlediğini anlatan Asuman Şahbaz, "Diğer zamanlarda ise ev hanımıyım. 4 çocuk annesiyim ve çocuklarımın bakımını yapıyorum, evin temizliğini yaparak yemek pişiriyorum" diye konuştu.

Asuman Şahbaz, köyde hayvancılıkla uğraştığı için mutlu olduğunu söyledi.



Develi Kaymakamı Murat Duru ise, hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk annesi Asuman Şahbaz'ı tebrik ederek, "Bu iş sizin bütçenize katkı sağlar hem de genel anlamda ekonomimize, tarımımıza, hayvancılığımıza katkı sağlar. Sizi tebrik ediyorum" ifadesinde bulundu. Asuman Şahbaz'ın 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandığının altını çizen Kaymakam Duru, "2 yıl içerisinde çok güzel yürüttünüz bu projeyi başarılı bir şekilde, başarılı diyoruz çünkü İlçe Tarım Müdürümüz ve veteriner arkadaşlarımız sizi takip ettiler. Bizde bu takip sonucunda da gerçekten güzel bir süreci devam ettirdiğiniz için sizi tebrik etmeye geldim. Sizi daha başka bu işi yapacak insanlara örnek olarak gösteriyoruz ve 6 inek oldu 11 inek. Çok yakın bir zamanda olacak 18 inek inşallah ileride sürü sahibi olursunuz. Bu şekli ile de siz 6 kişilik bir ailenin rahat geçimini sağlıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz, sizleri diğer bu Tarım Bakanlığımızın desteklerinden yararlanmak isteyen insanlarımıza da sizi örnek gösteriyoruz. Başarılarınızın devamını bekliyoruz. Tabi buradan hem size hemde İlçe Tarım Müdürlüğümüzün yetkililerine, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, Sizlerin başarılı olması için her türlü desteği veriyorlar, bizde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, bundan sonrada desteklerimiz devam edecektir, tekrar tekrar başarılar diliyoruz." diye konuştu.

(AÖ-



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