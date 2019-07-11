Gemlik'te izinsiz eyleme 8 gözaltı



- Bursa'da belediye binası önünde izinsiz gösteri yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gemlik Belediyesi toplu konutlarında çalışan ve müteahhit firmanın kendilerine ödeme yapmadığını iddia eden işçiler ve Emeğin Gücü Derneği üyelerinin eylemleri devam ediyor. Bu sabah bir araya gelen ve aralarında sözde Emeğin Gücü derneği üyelerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. İkazlara rağmen işçilerin eylemlerine devam etmesi üzerine Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemin izinli olmadığını hatırlatarak, işçilerin dağılmasını talep etti. Dernek üyelerinin dağılmaları üzerine 8 kişi gözaltına alındı. Derneğin işçileri temsil noktasında herhangi bir yetkisinin olmadığı öğrenildi.

