Gemlik’te en uzun kahvaltı

-Başkanların röportajları



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- Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 4. Gemlik Zeytini Festivali'nde 5 bin kişi aynı anda kahvaltı yaptı. Gemlik Zeytini Festivali devam ediyor. Sabah saatlerinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik Ticaret Borsası en uzun ayakta kahvaltı programı tertipledi. Gemlik sahiline 2.5 kilometre boyuca masalar kuruldu. 5 bin kişinin katıldığı organizasyonda vatandaşlar kahvaltılarını ayakta yaptı. Vatandaşlara kahvaltı menüsünde simit, zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi ve çay ikram edildi. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, “4.üncüsünü düzenlemiş olduğumuz uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’nde en uzun kahvaltıyı tertipleyelim dedik.Bunun yanında sadece Gemlik zeytini simit ve zeytin ezmesi ve zeytin yağı aynı zamanda.En uzun kahvaltıda bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan bütün Gemliklilere çok teşekkür ediyorum. Gemlik zeytininin özelliği ağacında siyahlanması” dedi.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, “Gemlik zeytinine biz 2003’te müracaat edip, 2014 yılında coğrafi işareti aldık. Gemlik zeytinine coğrafi işareti aldık. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Tabi çok yerde buradan giden fidanlarla zeytin yetişiyor. Hiçbir zeytin Gemlik zeytinin tadını tutmaz. Doğal olarak kendisi ağaçta karardığından siyahlaşır, ondan sonra toplanır. Biz de bu zeytinin daha güzel yerlere taşıyabilmemiz için koruma altına aldık ve coğrafi işaretini aldık. Ben buradan tüm tüketicilerimize üreticilerimize seslenmek istiyorum, ambalajlarında alışveriş yaparken coğrafi işareti hologram ve logolara dikkat etsinler. Hologramlı zeytinleri tercih ederlerse hem daha sağlıklı olur, hem de güzel Gemlik zeytini yemiş olurlar” diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, şunları söyledi: “Biz hep zeytin barıştır diyorduk. Gördüğünüz gibi zeytin burada herkesi buluşturdu, yerli yabancı tüm konuklarımız bu güzel ortamda sabahın erken saatinde deniz kenarında özellikle iskele meydanında buluşarak 5 bin kişilik uzun bir kahvaltı sofrasını beraber yaşadık. Gemlik zeytininin burada hep beraber damak tadıyla afiyetle yedik. Gerçektende Türkiye’nin 81 ilden gelen gençlerimiz farklı ülkeden gelen misafirlerimiz ve farklı mahalleden gelen hemşerilerimiz çok mutlu oldular. İnşallah seneye bunu daha da sayısını arttırmayı, yine dışarıdan gelecek olan konuklarımızın da sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Zeytin bereket demek, zeytin sağlık demek, zeytin barış demek Gemlikte bunların en güzeli yaşanıyor. Festivalimiz coşkuyla devam ediyor. Bu sene çok daha fazla iştirak var, daha fazla ilgi var. Her geçen yıl çok daha güzel coşkuyla yaşanıyor. Zaten bizim de gayemiz buydu. Hem insanları mutlu etmek, hem de Gemlik'in değeri olan siyah inci zeytinimizi dünyaya tanıtmaktı”.

