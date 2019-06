Gemlik’te dereler temiz akacak Haberi

-Dere ve ilçeden aktüel görüntü

- Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te Çarşı ve Karsak derelerinin çok kısa bir süre içerisinde temiz akacağının müjdesini verdi. Göreve geldikten kısa süre sonra bir takipçisinin sosyal medyada paylaştığı Gemlik ilçe merkezinden akıp denize dökülen Çarşı Deresi'nin simsiyah görüntüsüne isyan eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yine sosyal medyadan bu olaya çok sert tepki göstermişti. İlk iş denize dökülen Çarşı ve Karsak derelerinin ıslahı için kolları sıvayan Sertaslan, her iki dereninde çok kısa süre içerisinde tertemiz akacağı müjdesini verdi. İhlas Haber Ajansı Muhabirine konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Çarşı deresinde çok yakın zamanda çok önemli bir değişiklik yapacağız. Bunun müjdesini verelim. BUSKİ Genel Müdürlüğü’müz bir çalışma yapıyor. Sorunları tespit ettik. Nasıl çözüleceği konusunda anlaştık. Çok yakın zaman içerisinde Çarşı Deresi kötü görüntü ve pis kokudan arınacak. Karsak Deresi içinde aynı müjdeyi vermeyi çok isterdim ama orada sorun çok daha büyük. Orhangazi’den başlayıp gelen bir durum var. Bununla ilgili de hem Büyükşehir hemde ilgili kurum harekete geçecek. O dereninde çok yakın bir süre içerisinde temiz suyla buluşup, temiz akmasını sağlayalım istiyorum. Gemlik için yapacağımız işlerin tamamında Gemlik’lilerin arkamızda olacağına inanıyorum. Bir takım siyasetten beslenen zümreler dışında bir çatlak ses dahi çıkmayacaktır" dedi.

Her iki dere ile ilgilide çalışma başlattıklarını ifade eden Sertaslan, "Gemlik’in kanalizasyonu eski arıtma tesisine geliyor. Oradan pompalarla basılıyor yeni arıtma tesisine gidiyor ve arıtılıyor. Orada boşta bir boru daha var. Planlamaya göre arıtılan su tekrar o boruyla buraya gelecek, buradan da derin deşarj ile denize basılacaktı. Ancak yüksek basınçlı bir su ortaya çıktı bu suyun o boruya verilmesi felakete yol açabilirdi. Bu endişe ortaya çıkınca su tekrar karsak deresine bırakıldı. Boru boş duruyor. Yeni mezarlığın olduğu alanda dere çatal yapıyor. Karsak ve Çarşı Deresi tam buradan geçiyor. 4 bin liralık bir vana yapılacak. Suyu o boruyla arıtmadan alıp oradan çarşı deresine bırakacağız" temiz su orada ne varsa götürecek dere hem kötü görüntüden hemde kötü kokudan kurtulacak" diye konuştu.

Sertaslan, sosyal medyada kirli akan Çarşı Deresi fotoğrafının altına, "Bu fotoğraf az önce bir vatandaşımız tarafından yollandı. Çarşı Deremiz. Bu pisliği bu şehre reva gören her kim ya da kimlerse peşinizdeyim bilesiniz. Kalpleriniz ve vicdanlarınız da bıraktığınız su gibi kapkara olmuş sizin. Size karşı benim ruhum da, gözüm de aynı şekilde kara haberiniz olsun. Çocuk büyüttüğünüz şehre verdiğiniz karşılık madem bu, siz de hak ettiğiniz karşılığı misliyle göreceksiniz. Haydi bakalım siz mi yaman Gemlik mi" ifadelerini kullandı. (HT-UGR-