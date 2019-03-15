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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Gemlik polisinden şehirlerarası hırsızlık operasyonu...Kablo fareleri Balıkesir'de yakalandı Haberi

Gemlik polisinden şehirlerarası hırsızlık operasyonu...Kablo fareleri Balıkesir'de yakalandı Haberi

şahısların görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Hırsızlık Operasyonu Akalan Kiralık Araç Harekete Geç Hırsız 


- Bursa'nın Gemlik ilçesini karanlığa gömen kablo fareleri Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yakalandı. Gemlik'in de aralarında olduğu Kuzey Marmara'da enerji hatlarına dadanan şebeke, Gemlik Asayiş Bürosu ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı. Bir çok ili karanlığa gömen kablo hırsızlığı çetesinin son durağı Gemlik oldu. Son 1 aydır Kumsaz mevkiinde farklı zamanlarda meydana gelen elektrik kablo hırsızlığı olayı üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü olayı aydınlatmak üzere çalışmalara başladı.
Yalnızca Gemlik'te yaklaşık 250 bin TL değerinde kablo hırsızlığı olması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, çevre illeri de kapsayacak şekilde çalışmalara başladı.
Yapılan yüzlerce kamera ve PTS incelemesi sonucu şüpheli şahısların E.M, S.M, S.E ve O.Ç. isimli şahıslar oldukları, zanlıların 16 V plakalı kiralık araç ve 16 SG plakalı kapalı kasa kamyonet kullandıkları belirlendi. Hırsızların çaldıkları malzemeleri satmak üzere Bursa'da hurda işi yapan bir iş yeri ile anlaştıkları öğrenildi. Şahısların eşkalleri ve kullanmış oldukları araç bilgileri çevre illerle paylaşıldı. Zanlıların Balıkesir Dursunbey'de olduklarının tespit edilmesi üzerine ekipler derhal harekete geçti. Yakalan zanlılar sorulanmak üzere Gemlik ilçesine getirildi.
3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.
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