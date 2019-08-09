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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Gemlik genelinde asayiş uygulaması

Gemlik genelinde asayiş uygulaması

uygulamalardan detaylar

( BURSA ) BURSA

Bayram Tatili Cep Telefonu 


- Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik genelinde bayram öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Gemlik'in farklı noktalarında eş zamanlı yapılan uygulamalarda, araç ve kimlik sorguları yapıldı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde önleyici hizmet olarak düşünülen uygulamada, çok sayıda sorgulama yapıldı. Beraberinde trafik uygulaması da yapılırken, Gemlik İlçe Emniyeti uygulamaya neredeyse tam kadro katıldı.
Bayram trafiğine dikkat Asayiş uygulamasının yanı sıra, bayram tatili ile alakalı da vatandaşlara uyarılarda bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatile çıkacak sürücülerin özellikle cep telefonu kullanmaması gerektiğinin de altını çizdi. Bayram tatillerinde normal dönemlere göre kaza oranının da arttığına dikkat çeken Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
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