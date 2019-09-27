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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'dan Nilüfer Belediyesi'ne ziyaret

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'dan Nilüfer Belediyesi'ne ziyaret

başkanların selamlaşması

Toplantı Kültür Sanat Sosyal Demokrat 

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( BURSA ) BURSA

- Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı makamında ağırlayan Başkan Turgay Erdem, Gemlik ve Mudanya belediyeleriyle dayanışma içinde olup Bursa’da örnek alınacak iyi bir belediyecilik örneği sergileyeceklerini söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da yer aldı. Başkan Turgay Erdem’in tecrübelerinden yararlanacaklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Nilüfer Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazırız” dedi.
İyi belediyecilik uygulamaları konusunda Nilüfer’i rol model aldıklarını ifade eden Sertaslan, “Nilüfer Belediyesi’nin, insanların gülümsemesi noktasında yaptıklarını biliyoruz. Nilüfer, doğru planlama ve gelişme sayesinde Bursa’nın modern ilçesi haline geldi. Doğru işler yapılmaya devam ediyor. Biz de insan odaklı çalışmaları, kültür sanat faaliyetleri bakımından Nilüfer’i rol model alıyoruz. Bu anlamda rekabet yapacağız” şeklinde konuştu.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gemlik Belediyesi’nin de sosyal demokrat belediyeler içine dâhil olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Gemlik Belediyesi bizim için çok önemli. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sık sık yaptığımız iş birliği ve paylaşımlarımız, bundan sonra da devam edecek. Mudanya Belediyesi’ni de dahil ederek, iyi belediyeciliğin Bursa’da nasıl yapıldığının örneğini birlikte vermek istiyoruz” dedi.

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