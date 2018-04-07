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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Geminin tarihi yalıya çarptığı anda restoranda yaşanan panik anları kamerada

Geminin tarihi yalıya çarptığı anda restoranda yaşanan panik anları kamerada

Yaşanan panik anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Spirit Cep Telefonu 


- Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptığı anda bir boğazdaki bir restoranda büyük panik yaşandı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev gemi Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptığı anda yakındaki bir restoranda bulunan lar büyük bir panik yaşadı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
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