Geminin tarihi yalıya çarptığı anda restoranda yaşanan panik anları kamerada



- Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptığı anda bir boğazdaki bir restoranda büyük panik yaşandı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev gemi Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptığı anda yakındaki bir restoranda bulunan lar büyük bir panik yaşadı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

