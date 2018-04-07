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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Geminin çarptığı tarihi yalıdaki büyük hasar havadan görüntülendi

Geminin çarptığı tarihi yalıdaki büyük hasar havadan görüntülendi

Havadan Yalı görüntüsü

Spirit 

-Havadan Geminin kurtarılma çalışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali ve geminin kurtarılma çalışmaları havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki hasarın büyüklüğü net bir şekilde görülüyor. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli dev geminin kurtarılma çalışması ve Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıda meydana gelen büyük çaptaki hasar net bir şekilde görülüyor. Görüntülerde aynı şekilde geminin kurtarılma çalışması da görülüyor.
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