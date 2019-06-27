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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada

Gemiden atılan can simidi hayatını kurtardı... O anlar kamerada

Dalgıçtan görüntüler

Kamera 

-Dalgıcı kurtarmaya gelen ekipten görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Bozcaada açıklarında denizden fazla açılan ve boğulmak üzere olan dalgıç, o esnada sefer sırasında olan 18 Mart Gemisi tarafından fark edilip mürettebatların kendisine can simidi atması sonucu hayata tutundu. Geyikli-Bozcaada seferini yapan 18 Mart Gemisi mürettebatı sefer esnasında denizden fazla açılan bir dalgıcın çırpınışlarını fark etti. Gestaş personellerinin yoğun çabasıyla birlikte dalgıca can simidi atıldı. Boğulmak üzere olan dalgıç, can simidine yetişerek hayata tutundu. Olay sonrası gemi mürettebatı sahil güvenliğe haber verdi. Tekneye çıkarılan dalgıcın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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