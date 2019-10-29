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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Gemide asker selamıyla 29 Ekim kutlaması - HATAY

Gemide asker selamıyla 29 Ekim kutlaması - HATAY

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaları - Gemide asker selamı veren öğrencilerden drone görüntüleriGemide asker selamıyla 29 Ekim kutlaması - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, üniversite öğrencilerinin asker selamıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlaması drone ile görüntülendiHATAY (AA) - Hatay 'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, denize açıldıkları araştırma gemisi üzerinde asker selamı vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı öğrencileri, "R/V İSTE - 1" adlı araştırma gemisiyle İskenderun Körfezi'ne açıldı.Burada, gemiye Türk bayrağı asan öğrenciler, güvertede asker selamı vererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Öğrencilerin asker selamı drone ile görüntülendi.

Araştırma Gemisi Öğrenciler 

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