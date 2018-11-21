'Gemi kaçırılmasına müdahale tatbikatı' nefes kesti Haberi

-Brifing verilirken görüntüler

-Protokolün bulunduğu geminin görüntüsü

-Protokolün bulunduğu geminin gidişi

-Kaçırılan geminin görüntüsü

-Sahil güvenlik ekiplerinin görüntüsü

-Helikopter görüntüsü

-Sahil güvenlik timlerinin kaçırılan gemiye binmeleri

-Rehineleri kurtarmaları

-Teröristlerin yakalanması

-Bir teröristin denize atlaması ve kurtarılması

-Toplu fotoğraf çekimi



( MERSİN -EK) "Gemi kaçırılmasına müdahale tatbikatı" nefes kesti - Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde 200 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'gemi kaçırılmasına müdahale tatbikatı' gerçeği aratmadı - Senaryo gereği Mersin'den KKTC'ye giden bir yolcu gemisine binen 3 terörist gemi kaptanı ve mürettebatı etkisiz hale getirerek geminin kontrolünü ele geçirdi - Harekete geçen sahil güvenlik botları ve helikopter kaçırılan gemiyi çembere alırken, Sahil Güvenlik Özel Hareket timleri gemiye çıkarak teröristleri etkisiz hale getirdi MERSİN



- Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde 200 personelin katılımıyla gerçekleştirilen, 'gemi kaçırılmasına müdahale tatbikatı' nefes kesti. Senaryo gereği 3 terörist tarafından kaçırılan gemiye yapılan operasyon, gerçeği aratmadı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın koordinatörlüğünde yapılan tatbikata, Deniz Polisi, 112 ve Mersin Uluslararası Liman İşletmesi destek verdi. Tatbikatı, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Alpay Oğuz Bavbek ve MIP Genel Müdürü Johan Van Daele izledi. Senaryo gereği, Mersin Uluslararası Limanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden bir gemiye yolcu olarak binen 3 terörist, gemi kaptanı ve mürettebatını etkisiz hale getirerek, yolcu gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Yolculardan biri durumu 112'ye bildirerek, yardım talep etti. Bunun üzerine Mersin Valisi başkanlığında kriz masası oluşturularak, gemiyi durdurmak, rehineleri kurtarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenlenmesine karar verildi.

Kaçırılan geminin seyir halinde olması nedeniyle Mersin Valisi tarafından operasyon görevi Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na verildi.

Bu sırada Mersin Liman Başkanlığı'nca liman deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki gemiler de uyarıldı. Sahil Güvenlik Komutanının emriyle harekete geçen sahil güvenlik gemileri ve helikopter, kaçırılan gemiyi çembere aldı. Burada bir süre teröristlerle müzakere yürütülürken, sonuç alınamadı. Bunun üzerine helikopter kaçırılan geminin üzerinde manevralar yaparak, Sahil Güvenlik Özel Hareket timlerinin gemiye çıkmasını sağladı. Gemiye çıkan tim, elinde silah bulunan 3 teröriste de etkisiz hale getirerek, rehineleri kurtardı. Bu sırada çıkan arbede neticesinde bir terörist denize atlayarak kaçmaya çalışırken, Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler müdahale ederek teröristi yakalayarak, bota bindirdi. Teröristler İl Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilirken, rehineler de güvenli bir şekilde sahil güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren nefes kesen tatbikat, botların ve helikopterin protokolü selamlaması ile sona erdi.

