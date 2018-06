Geliştirilen sistemle navigasyonla mezar bulup, ölenler için dua okutulabilecek İzle

-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın sistemi incelemesi

- Mezarlık Bilgi Sistemi Mersin'de Akbelen Mezarlığı başta olmak üzere Tarsus, Erdemli, Mezitli ve Güneykent mezarlıklarında uygulanmaya başlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulama ile mezar yerlerine ilişkin görsel ve yazılı her türlü bilgiye ulaşılabilirken, navigasyon ile yakınların mezarları zorlanmadan bulunacak, cep telefonu aracılığıyla 3 dinde dua okutulabilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi tüm mezarlıklarda hayata geçirilecek. Sistemle yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlanacak. Mezarlığa gelerek yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar için oluşturulan sistem ile vatandaşlar mezar yerlerine, görsellerine, mezar yerinin haritalarına ulaşabilecek. Vatandaşlar, Mezarlık Bilgi Sistemi ile ziyaret edecekleri mezar yerlerinin sözel bilgileri yanı sıra, mezar yerinin görsellerine, konumlarına, 3 dinde mezar yeri ziyaret adabı ile ilgili bilgilere, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haber ve duyurulara erişerek, cenaze hizmetlerine online olarak başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne iletmek istedikleri dilek, istek ve şikayetlerini de sistem üzerinden iletebilecekler. Mobil yazılım sesli navigasyon özelliği ise vatandaşlara ziyaret etmek istedikleri mezar yerine kadar rehberlik ederek, vatandaşların ziyaret edecekleri mezar yerini hızlı bir şekilde bulmalarını da sağlayacak. Mezarlık alanı girişlerinde bulunan kiosk cihazları sayesinde vatandaşlar ziyaret edecekleri mezar yerine ait harita çıktıları alabilecekken, mezarlık alanı girişlerinde bulunan wallborad cihazları ile de defin işlemleri ile ilgili bilgilere direkt erişebilecekler. Görme ve işitme engelli vatandaşların kullanımına uygun olan sistemde tapusu olmayan, boş olan mezar yerlerinin tespiti yapılarak, Akbelen Mezarlığı başta olmak üzere mezar yeri tahsisi ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi sağlanacak. Sistem web portalı, mobil uygulama, kiosk cihazı ve wallboard cihazı olmak üzere 4 bileşenden oluşuyor. Mezarlık Bilgi Sistemi temelde internet tarayıcıları ile birlikte çalıştığı için internet bağlantısı olan her vatandaş, dünyanın her yerinden sisteme ulaşabiliyor. "Mezarlıkta insanlar teknolojiden faydalanmış olacaklar" Sistemle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mezarlık bilgi sistemini 2002 yılında Tarsus'ta hayata geçirdiklerini belirterek, "Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da kentteki bütün ilçelerimizle beraber mezarlıklarımızı, mezarlık bilgi sistemine kavuşturuyoruz. Mezarın yerini bulamayan, bilemeyen vatandaşlarımız öncelikle buradan gelip ismi girecekler ve bir çıktı alarak istedikleri gibi o aradıkları mezarın başına hiç kimseden yardım almadan ulaşabilecekler. Tabi bu sadece buradan çıktı alarak da değil cep telefonlarıyla da aynı sistemle, navigasyon sisteminde olduğu gibi mezarın başına gidebilecekler. Akbelen Mezarlığı her dinden insanın bulunduğu bir yer. Dolayısıyla dinlerle ilgili duaları, sureleri bu navigasyonla birlikte cep telefonuna yüklüyoruz. Mezarın başında da arkadaşlarımız istiyorlarsa teknolojiden faydalanarak o duayı okutup, kendileri de amin diyebilecekler. Şu anda merkez, Tarsus, Erdemli, Mezitli ve Güneykent mezarlıklarında uygulanıyor ama kısa sürede diğer bütün ilçelerde bulunan mezarlıklarda bu sistemi kullanacağız. Bundan sonra mezarlıkta insanlar teknolojiden faydalanmış olacaklar" dedi.

