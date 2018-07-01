Geliştirdikleri akıllı saate 45 ülkeden talep yağıyor İzle

-SAATİN KULLANILMASI

-SAATİN ÖZELLİKLERİNİN GÖSTERİLMESİ

-MÜHANDİSLERLE RÖPORTAJ

-GENEL DETAYLAR



( GAZİANTEP - ÖZEL)- Teknoloji devlerinin hedefi oldular GAZİANTEP



- Gaziantep Teknopark'ta 2 mühendis, ürettikleri Watch X adlı akıllı saatlere başta Japonya ve Amerika olmak üzere 45 ülkeden talep yağıyor. Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, çalıştıkları işten ayrılıp Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere "Argex" adında firma kurdu. Gaziantep Teknokentte çalışmalarını sürdüren mühendisler, 3 ayda hayata geçirdikleri akıllı saat projesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı.

Watch X adlı ürün saat olarak kullanılmasıyla beraber, gelişmiş programı sayesinde kişi kendisi istediği gibi saatini tasarlayabiliyor. “1 ayda 45 ülkeden sipariş” Ellerinde ne varsa sattıklarını söyleyen Argex firması ortağı Mustafa Tülü, “Bu ürün bizim hafta sonu projemizdi. Sonra işimizden ayrıldık ve elimizdeki son maaşımızı elektronik ne kadar eşyamız varsa satarak bu projeye yatırdık. Ürünümüz çok ilgi çekti elektronik devre tasarımı meraklıları, elektronik meraklıları tarafından beğenildi. Bir ay içerisinde Amerika ve Japonya dahil toplam 45 ülkeden sipariş aldık. Hala sipariş almaya devam ediyoruz. Ürünümüz robotik kodlama eğitimi veren kurumlar tarafından oldukça beğenildi” dedi.

“Amerika’daki kuruluş çocuklara kodlama öğretmek için kullanıyor” Watch X adlı ürünü Amerika’da kodlama eğitimi veren bir kuruluş tarafından çocuklara kodlama öğretmek için kullanıldığını ifade eden Mustafa Tülü, “Giyilebilir bir geliştirme kartı bu sayede giyilebilir pek çok proje geliştirilebilir. Bu sayede çocuklar ve gençlerin akıllarındaki projeleri günlük hayatta kullanabilir bir şekilde hayata geçilebilir. Özellikle ülkemizde robotik kodlama ve stem eğitimine verilen önem artmaya başladı.

Bu doğrultuda özel okullar kodlama eğitimi veren kuruluşlar ürünümüzü kullanmaktadır. Özellikle Amerika’da kodlama eğitimi veren bir kuruluş tarafından çocukların yaz kampında kodlamayı öğrenmeleri için ürünümüz olan Watch X şuanda kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Watch X’in özellikleri Watch X USB üzerinden programlanmaktadır. Bilgisayarınıza bağlayarak skreç diye bilinen programlama diliyle programlanabilmektedir. Bu programlama dili özellikle çocuklar tarafından kolay olarak öğrenilmektedir. Kullanıcı isterse saat yerine başka bir veri yazabilir. Mesela sıcaklık ölçme göstergesi getirebilir, oyun oynayabilir veya bir robotu yönlendirebilir. Kendi akıllı saatini kendisi tasarlayabilir” ifadelerini kullandı. Ürünün satışı başladı Watch X tasarımcısı ve ortağı Enes Çaldır ise, ürünlerinin robotistan adlı WEB sitesinden satışının başladığını belirterek, “Elde ettiğimiz siparişleri müşterilerimize kargoladık ve ürünlerimiz müşterilerimize ulaştı. Gelen mesajlarda gayet olumlu müşterilerimiz bizi tebrik ediyor. Tüm dünya üzerinde kabul edilen bir ürün oluşturduk çok mutluyuz” diye konuştu.

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