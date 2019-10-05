Geliştirdiği tarım oluğu makinesiyle dışa bağımlılığı bitirdi - SAKARYA
- Detaylar - Firma sahibi Ömer Kurteş'in açıklamalarıGeliştirdiği tarım oluğu makinesiyle dışa bağımlılığı bitirdi - Sakarya 'da, topraksız tarım seralarına bitki yetiştirme yatağını geliştirdikleri makineyle üreten firma, seralara giderek verdiği hizmetle hem bu alandaki ithalatı durdurdu hem de birçok ülkede iş yapmaya başladı - Firma sahibi Ömer Kurteş: - "Bize anlatılınca biz bu işi yaparız dedik. Hem ithalatın önünü keselim hem de Türkiye'de daha hızlı hizmet edelim diye makineyi geliştirmeye karar verdik. O şekilde başlayarak kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik" - "Şu anda 8 makinemiz var. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya'da çalışıyoruz. Şu anki hedef pazarımız ise Meksika"SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya 'da, topraksız tarımda kullanılan bitki yetiştirme yatağını geliştirdikleri makineyle tamamen yerli bir şekilde üreten firma, çiftçi ve üreticiye verdiği hizmetle Türkiye'de bu alana yönelik yapılan ithalatı bitirdi.Erenler ilçesinde çatı ve oluk sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, 2000 yılından itibaren oluk makinesinin benzeri topraksız tarımda kullanılan bitki yetiştirme yatağı ve eksiz oluk üreten "Gutter" makinesini tamamen kendi Ar - Ge departmanında geliştirip, planlayarak üretimini yüzde 100 yerli olarak gerçekleştirdi.Firma, geliştirdikleri yaklaşık 10 ton ağırlığındaki "Gutter" makineleriyle topraksız tarım alanlarına inerek bu alanlardaki seralarda bitki yetiştirme yatağı oluşturup, üreticilere hizmet veriyor.Geliştirilen 8 makineyle Türkiye'ye bu alandaki ithalatı durduran firma, bir yandan da Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya'daki topraksız tarım seralarında "Gutter" uygulamasını gerçekleştiriyor. - "Yüzde 95 benzerlikte bir makine ürettiğimizi gördük"Firma sahibi Ömer Kurteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak çatı olukları makineleri ürettiklerini ve bunların eksiz oluk makineleri olarak geçtiğini söyledi.
Bundan 10 yıl önce Antalyalı seracı bir firmayla görüştükten sonra "Gutter" sistemini oluşturmaya karar verdiklerini belirten Kurteş, "Bu firma yetkilileri bize seralara oluk çekme makineleri sürekli Hollanda'dan ithal ettiklerini ve bunun maddi süre açısından kendilerini zorladıklarını söylediler. Bize, 'Siz böyle bir makine üretebilir misiniz?' diye teklif ettiler bize. Makineyi görme şansımız olmadı, 2 rakip firma bize ikisi de Hollandalı. Bunlar seraya gelip oluğu çekip gidiyorlardı, makineyi görme şansımız yoktu. Bize anlatılınca biz bu işi yaparız dedik. Hem ithalatın önünü keselim hem de Türkiye'de daha hızlı hizmet edelim diye makineyi geliştirmeye karar verdik. O şekilde başlayarak kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik. Daha sonra onların makinesini görme fırsatımız oldu ve yüzde 95 benzerlikte bir makine ürettiğimizi gördük." diye konuştu. - "Türkiye'de o firmaların ithalatını kestik, Türkiye'ye gelemiyorlar"Kurteş, topraksız tarımla üretim yapan seralara bitki yetiştirme yatağını çeken makineleri ürettiklerini, o makineyle seralara gidip yerinde üretim yapabildiklerini kaydetti. Makineyle seraya girerek ruloyu yerinde çektiklerini dile getiren Kurteş, "Gutter"in seranın boyu ne kadarsa o boyutta tarım oluğunu bölgeye eksiz olarak çekebildiğini belirtti. Ömer Kurteş, cihazın yaklaşık 10 ton ağırlığında, alt kısmı paletli ve 360 derece dönebilen bir makine olduğunu, 4 tonluk bir ruloyu kendisi taşıyabildiğini ve bu sebeple seraların içerisinde de rahatça gezebildiğini belirtti. Makinenin eksiz olarak rulo çekerek topraksız tarımda kullanılan tarım oluğu oluşturduğunu ifade eden Kurteş, şunları söyledi:"Biz ürettiğimiz makineyle sahada kendimiz çalışıyoruz. Biz bu makineyi satmıyoruz, tarım alanlarına inip hizmet veriyoruz. Biz bu makineyi Türkiye'ye olan ithalatı durdurmak için ürettik. Ürettiğimiz makineyle seralara inip hizmet vererek bu alandaki ithalatı yüzde 100 kestik. Şu anda Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde ve Rusya'da biz onlardan çok daha iyi çalışıyoruz. Şu anda 8 makinemiz var. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya'da çalışıyoruz. Şu anki hedef pazarımız ise Meksika. Bu sektörde yurt dışından yapılan ithalatı yüzde 100 durdurduk. Türkiye'de o firmaların ithalatını kestik, Türkiye'ye gelemiyorlar. 1 - 2 makine daha üretip orada da Hollandalıların önünü keseceğiz."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım