Geliştirdiği resim tekniğiyle dünyaya açılmak istiyor - KIRKLARELİ
- Doktorun hastanedeki çalışmalarından genel ve detay görüntüler - Atölyesinden genel görüntüler - Serkan İşler ile röportaj - Kırklareli Devlet Hastanesinde çocuk cerrahı olarak görev yapan doktor Serkan İşler'in, "akış ve dönüş tekniği"ni kullanarak tuvale yansıttığı resimlerin içinde farklı bir resim ve her açıdan ayrı bir hikaye yer alıyor - İşler: "Resim yapmak benim, 'boş vakitlerimi geçirmek' olarak gördüğüm bir şey değil. Hatta en dolu vaktimdir. Çünkü resim yapmak boş vakitlerimi geçirmekten ziyade bir sanat yapmaya çalışmaktır" - "Kendi geliştirdiğim 'akış ve dönüş tekniği' ile yaptığım resimlerin içerisinde ayrı bir resim olduğunu göreceksiniz. Tuvalleri nereye çevirirseniz, içerisinde bir eser olduğunu fark edeceksiniz. Hedefim yaptığım eserler ile Türkiye'yi dünyada daha fazla tanıtmak"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Devlet Hastanesi'nde çocuk cerrahı olarak görev yapan doktor Serkan İşler, bir yandan hastalarına şifa dağıtırken diğer yandan da geliştirdiği "akış ve dönüş tekniği"ni kullanarak yaptığı resimlerle dünyaya açılmayı hedefliyor.Doktor İşler, mesleğini büyük bir aşkla icra etmenin yanı sıra farklı bir teknik kullanarak kendine özgü sanat eserlerine imza atıyor.Akredil, toprak, pastel ve doğal materyallerle tuvale farklı hikayeler yansıtan İşler, görev yaptığı hastaneye yakın bir bölgede satın aldığı tarihi yapıyı da sanatı için atölyeye dönüştürdü.İşler'in, tuvale yansıttığı resimlerin içinde ayrı bir resmin yer alması ve tuvalin her açıdan farklı bir hikaye anlatması dikkati çekiyor.İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır çocuk cerrahi uzmanı olarak çalıştığını ve mesleğini severek yaptığını söyledi.
Mesleğine başlamadan önce amatör olarak resimler çizdiğini belirten İşler, o yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle sanata çok fazla eğilemediğini ifade etti. Hayatı boyunca resimden kopmadığını dile getiren İşler, "Gündüzleri Kırklareli Devlet Hastanesi'nde çocuk cerrahı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 20 yıldır mesleğimi sürdürüyorum. Bu resim sanatını geceleri uyumadığım zamanlar yapıyorum. Türkiye'de el sanatları alanında dünya hazinesi olan insanlar var. Küçük yaptığım resimler haricinde yaklaşık 40 resmim var. Resimlerin bazıları çok büyük ebatlı. Bazı resimlerimde, 'resim içinde resim' özelliği de var." şeklinde konuştu. - "Amacım bir sanat yapabilmek"İşler, hem doktorluk yaparken hem de sanatla ilgilenirken önceliğinin para kazanmak olmadığını dile getirdi.Resimle zaman geçirmek için uğraşmadığının altını çizen İşler, şunları kaydetti:"Resim yapmak benim, 'boş vakitlerimi geçirmek' olarak gördüğüm bir şey değil. Hatta en dolu vaktimdir. Çünkü resim yapmak boş vakitlerimi geçirmekten ziyade bir sanat yapmaya çalışmak. Sanat insanların hislerine değinen, nadir bulunan, yapıldığında bütün insanları etkileyen, ikinci bir kez yapılması zor olandır. Yoksa 'boş vaktimde resim yapıyorum' demek komik bir şey benim için. Çünkü ben bu resimleri yaparken bir kaygı ve estetik duyuyorum. Yaptığım zaman da insanlar etkilensin istiyorum. Bu bir sorumluluk. İnsanlara da 'siz bu yaşadığınız dünyada kendiniz olarak varsınız' demelisiniz. Sanat bunu anlatmalı. 'Hastaneden çıktım boş vaktimi geçirdim' demek değil. Ben bunu yıllarca böyle düşündüm." - "Eserlerimin bir benzeri yok"Kendime ait bir resim tarzı oluşturduğuna değinen İşler, eserlerinin bir benzerinin olmadığını savundu.Sanatını geliştirerek sürdürdüğünü anlatan İşler, şöyle devam etti:"Resim ve sanatla ilgili şöyle bir fikrim var, insanlar hayatta iki sorun için bazı çözümler aradılar; bunlardan birisi anlamsızlık birisi de adalet. Anlamsızlığı yenebilmek için sanatı buldular. Fakat insanlar sanata yeteri kadar ulaşamadılar. Ulaştılarsa da kendilerine ait olmayan sanata ulaştılar. Başkalarının kültürleriyle büyüyor çocuklarımız, kendi kültürlerinden uzaklar. Kendi kültürümüzden uzaklaşıyoruz. Böyle olunca ben sanat tarzımda kendi hayatımdan kendi inancımızı anlatan bir sistem oluşturdum. Bunun ismini de 'akış ve dönüş tekniği' olarak belirledim."Misyon sahibi olduğunu belirten İşler, bir başkasının eserinin aynısını yapmanın sanat olmadığını vurguladı.İşler, eserleri arasında kopya ya da benzer resim bulunmadığı aktardı.Eserleriyle dünyaya açılmayı hedeflediğini anlatan İşler, "Kendi geliştirdiğim 'akış ve dönüş tekniği' ile yaptığım resimlerin içerisinde ayrı bir resim olduğunu göreceksiniz. Tuvalleri nereye çevirirseniz, içerisinde bir eser olduğunu fark edeceksiniz. Hedefim yaptığım eserler ile Türkiye'yi dünyada daha fazla tanıtmak." dedi.