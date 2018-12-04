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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gelişen teknolojiye inat ayakkabıcılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor İzle

Gelişen teknolojiye inat ayakkabıcılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor İzle

AYAKKABI TAMİRİ YAPILIRKEN DETAY

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( SAKARYA ) -- 68 yaşındaki Ziyafettin Şimşek: “Ayakkabı insanın en iyi arabasından iyidir” SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ayakkabı ustalığı yapan 68 yaşındaki Ziyafettin Şimşek, 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yarım asırdan fazladır sürdürüyor. Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ayakkabı insanın en iyi arabasından iyidir” dedi.
Akyazı ilçesi çarşı içindeki dükkanında ayakkabıcılık yapan Ziyafettin Şimşek, kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatler arasındaki ayakkabıcılık mesleğini teknolojiye inat el emeği göz nuruyla yaşatmaya çalışıyor. Ayakkabıcılık mesleğine 13 yaşında başladığını anlatan Şimşek, "Akyazı'da tellal bir abi vardı. Onun yanında başladım. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Sağlığım yerinde. Kendime de vatandaşa da yardımım olması için çabalıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.
“Sağlık ayaktan geçer” Meslek hayatında şimdiye kadar çok sayıda çırak yetiştiren Ziyafettin Şimşek artık yetiştirecek çırak bulamadıklarını belirtti.
Şimşek, “Okullar 12 yıla çıktıktan sonra çırak yetiştiremiyorum. Ondan önce çok çıraklar yetiştirdim. Meslekte artık çırak yetişmiyor. Bir gün bu sanat biter. Sanatkar olmak ayrı bir şey. Sanatkarlar memleketin orta direğidir. Sanatkar yetişemiyor. Çocuklar okula gidiyor. Sanata girmiyorlar. Ayakkabı üretiminde el sanatının yerini makinelerin aldı. Makineler yapıyor artık işi. Daha basit oldu. Sanayileşince ayakkabılar da eski dayanıklıklarını kaybetti. Suni ayakkabılar sağlıksız ayakkabılar. Suni ayakkabılar su alabiliyor. Ayakabılar deri olsun. Vatandaşımız sağlığı için üç beş kuruş fazla versin. Ayakkabı insanın en iyi arabasından iyidir. İş ayakkabısı daha sağlıklı olmalı. Sağlık ayaktan geçer. Vatandaşımız buna dikkat etsin. Hazır boya kullanmasın” ifadelerini kullandı. (RŞ-GY
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