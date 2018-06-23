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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gelir İdaresi Başkanı Ertürk hayatını kaybetti

Gelir İdaresi Başkanı Ertürk hayatını kaybetti

-ARŞİV-

Lise Eğitimi Kalp Krizi Yüksek Lisans Müfettiş Rtürk 

-Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk

( ANKARA ) ANKARA

- Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gelir İdaresi Başkanı Ertürk, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ertürk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından İncek Köyü Mezarlığına defnedilecek. Adnan Ertürk kimdir? 1968 doğumlu olan evli ve iki çocuk babası Ertürk, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'den mezun olan Ertürk, yüksek lisansını ABD'de tamamladı. Maliye Müfettişi yardımcılığı görevini 1991-1995 yılları arasında yürüten Ertürk, 1955-2001 tarihleri arasında Maliye Müfettişi, 2001-2003 tarihlerinde ise Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. Ertürk, 2003'de ise Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevi yürütmeye başladı, Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra ise Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevi yürütmeye devam etti. 2009 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı, 2011'de ise Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına atanan Ertürk, 2014'de Gelir İdaresi Başkanı görevini yürütmeye başladı.

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