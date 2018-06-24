Gelinlikle oy kullandı Haberi

- Gelin Meryem Honaz'ın oy kullanması - Damat Mahmut Honaz'ın röportajı - Oy kullanmadan çeşitli detaylar - Yalova 'da düğün töreni öncesi gelinliğiyle sandık başına gelen Meryem Honaz, oyunu verdiYALOVA (AA) - Yalova 'da bir gelin, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Atatürk İlkokuluna gelen Meryem ve Mahmut Honaz çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu.Damat Mahmut Honaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün töreni öncesinde eşinin vatandaşlık görevini yerine getirmesi için oy kullanmaya geldiklerini belirterek, "Güzel bir tesadüf oldu bu seçim günü, aynı güne denk geldi. Allah hayırlısını etsin Türkiye için." dedi. Honaz, oyunu başka bir sandıkta kullandığını kaydetti. Gelin Meryem Honaz 1211 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlileri ve vatandaşlar, gelin ve damadı tebrik etti.