Gelinlik ve damatlıkla oy verdiler - MUĞLA Haberi

- Hülya Küçükoğlu ve Önder Yıldız çiftinin oy kullanacakları okula gelişi - Vatandaşların çifti alkışlaması - Çiftibn oylarını sandığa atması - Çiftin fotoğrafının çekilmesi - Hülya Küçükoğlu'nun konuşmasıGelinlik ve damatlıkla oy verdiler - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düğün öncesi sandık başına giden gelin ve damat oylarını kullandıMUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde bir çift, düğün öncesinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.Gelinlik ve damatlıkla oylarını kullanacakları Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Hülya Küçükoğlu ve Önder Yıldız çifti ilgi odağı oldu.Bazı vatandaşlar genç çifti tebrik ederek alkışladı. Bazıları cep telefonlarıyla çiftin fotoğrafını çekti. Gelin ve damat 1293 numaralı sandıkta oylarını kullandı.Damat Önder Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün tarihini ocakta belirlediklerini ve seçime denk geldiğini söyledi.
Güzel bir gelecek için oy kullandıklarını vurgulayan Yıldız, "İnşallah Türkiye kazanır. Unutulmaz bir anımızın olması için gelinlik ve damatlığımızla oy kullanma kararı aldık. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık." dedi. Hülya Küçükoğlu ise Kayseri'den Fethiye’ye gelin geldiğini, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını kaydetti.