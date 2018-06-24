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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar - AYDIN

Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar - AYDIN

Aydın 'da gelin ve damadın oy kullanmasından görüntüler - Gelin ve damadın konuşması - Aydın ve Denizli'de bugün evlenecek çiftler, gelinlik ve damatlıkla oy kullandıAYDIN (AA) - Aydın ve Denizli'de sandık başına gelinlik ve damatlıklarıyla giden çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Aydın 'ın Efeler ilçesinde akşam yapılacak düğünleri öncesi oylarını kullanmak üzere Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu'na giden Bahar - Emre Özkaya çifti ilgi odağı oldu.Gelinlik ve damatlıkla oy kullanan çift, okul önündeki bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Gazetecilere açıklama yapan Bahar Özkaya, vatandaşlık görevinin her şeyden önemli olduğunu hatırlatarak, "Mutlu günümüzün böylesi önemli bir güne denk gelmesi bizim için çok şaşırtıcı aynı zamanda da çok güzel oldu. Mutlu günümüzde vatandaşlık görevimizi yaptık. Bizi görenler şaşırıyor. Gelip fotoğraf çekiliyorlar. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.
Emre Özkaya da seçim ve düğünün aynı güne rastlamasını ilk önce kabullenemediğini ardından "vardır bir hayır" dediğini belirterek, "Her Türk vatandaşı gibi biz de geldik, hür irademizi sandığa yansıttık." dedi.

Vatandaşlık 

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