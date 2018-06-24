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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Gelinliğiyle oyunu kullandı Haberi

Gelinliğiyle oyunu kullandı Haberi

Gelin ve damadın okula girişi

Vatandaşlık Gelin Arabası Kışla 

-Salona girişleri
-Oylarını kullanmaları
-Damat ve gelin röp
-Okuldan çıkış ve gelin arabası

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta Kübra Bolat ve Tuğrul Bolat düğün törenleri öncesi sandığa giderek oy kullandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta Kübra Bolat ve Tuğrul Bolat düğün törenleri öncesi sandığa giderek oy kullandı Onikişubat ilçesi, Binevler Ortaokulu’nda oy kullanmak için salona giren çifti, sandık görevlileri alkışlayarak tebrik etti. 2023 numaralı sandıkta oylarını kullanan Tuğrul Bolat ve Kübra Bolat, mutlu olduklarını vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Damat Tuğrul Bolat, “Ben Kahramanmaraşlıyım Sivas’tan gelin getirdik. Oyumuzu kullanmak için geldik ve farklı bir heyecan oldu bizim için. Oyumuzu kullandık ve şimdi düğünümüze gidiyoruz” diye konuştu.
Gelin Kübra Bolat ise “Her vatandaşın yapması gerekeni yaptık. Herkesin oyunu kullanmasını diliyorum. Heyecanımız vardı, farklı bir heyecanımız oldu ve bunu da aksatmak istemedik” diye konuştu.
Çiftin oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna gitti.
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