Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi'nde görsel şölen - ERZİNCAN İzle
- Girlevik Şelalesi genel ve detay drone görüntü - Girlevik Şelalesi yerden genel ve detay görüntü - Ziyaretçilerinden İsmail Kılınçal ve Vehbi Toprak ile röportajGelinliğini giyen Girlevik Şelalesi'nde görsel şölen - Erzincan 'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi, yoğun kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyince adeta göz kamaştırdı - Ziyaretçilerden İsmail Kılınçal: - "Yazın farklı bir güzelliğe sahip şelale, kışın ise adeta gelinliğini giymiş gibi olağanüstü güzelliğe bürünüyor" - Ziyaretçilerden Vehbi Toprak: - "Herkesin burayı görmesini özellikle tavsiye ediyorum. Stresten bunalan ve işinden sıkılan gelip burada bütün yorgunluğunu atabiliyor"ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan 'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, yoğun kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyince adeta görsel şölen sundu.Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale bir haftada içindeki yoğun kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe burundu.Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelale, beyazlar arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.Ziyaretçilerini etkileyen şelaleye fotoğraf çektirmek ya da özçekim yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzelliğin tadını ve keyfini çıkarıyor.Ziyaretçilerden İsmail Kılınçal, AA muhabirine, yoğun kar yağışının ardından şelalenin gelinliğini giyerek bölgeye gelenleri büyülediğini söyledi.
Şelalenin doğal güzelliğine vurgu yapan Kılınçal, "Yazın farklı bir güzelliğe sahip olan Girlevik Şelalesi kışın ise adeta gelinliğini giymiş gibi olağanüstü güzelliğe bürünüyor. Yazın şelaleden akan su biraz daha fazla. Etrafa dağılan su zerrecikleri yaz aylarının sıcağında insanların yüzüne vurarak bir hoşluk veriyor. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşıyorum ancak kar yağdığında özellikle buraya gelip bu eşsiz manzarayı doyasıya seyrediyorum." dedi. Vehbi Toprak da doğal güzelliğini görmek için şelaleye geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Girlevik Şelalesi Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Herkesin burayı görmesini özellikle tavsiye ediyorum. Stresten bunalan ve işinden sıkılan gelip burada bütün yorgunluğunu atabiliyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği ve özelliği var. Herkesi buraya davet ediyorum."