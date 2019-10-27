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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Gelinler de damatlar da ikiz - ORDU

Gelinler de damatlar da ikiz - ORDU

- İkiz olan gelin ve damatlar - Çiftlerin dans etmesiGelinler de damatlar da ikiz - Ordu 'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile dünyaevine girdiORDU (AA) - Ordu 'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi.Tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile tanıştı.Mustafa Uslu Neslihan Cüni, kardeşi Mehmet Uslu ise Nagihan Cüni ile anlaşarak evlenmeye karar verdi.Uslu ve Cüni kardeşler, nişan törenlerinin ardından düğünlerini birlikte yapmak üzere gün belirledi.İkiz kardeşler, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda dünyaevine girdi.Düğün töreninde gönüllerince eğlenen çiftler, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Yumurta Aybaşı İkiz Kardeş 

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