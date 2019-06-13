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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gelininin tabutuna sarılarak ağladı

Gelininin tabutuna sarılarak ağladı

Cenazenin camiye getirilmesi

Sarılar Cenaze Baldız Cenaze Namazı Genç Kadın 

-Namaz öncesi Mehmet Ekiz'in annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, "Ben sana doyamadım” diye ağlaması
-Namazın kılınması
-Cenazenin defnedilmesig
-Hayatını kaybeden kadının fotoğrafı

( KARAMAN )- Karaman’ın Ermenek ilçesinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın toprağa verildi KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadın için Sipas Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tuğba Ekiz’in (25) yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Namaz öncesi Mehmet Ekiz'in (34) annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, "Ben sana doyamadım” diye ağladı. Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı.
Kılınan namazının ardından genç kadının cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekiz boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile konuşmak için baldızı Manolya Yeşil'in evine gelerek tartışmaya başladı.
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Mehmet Ekiz eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıs daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Ekiz ve baldızı Yeşil ise tedavi altına alındı.
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