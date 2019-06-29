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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Geline 5 kilogram altın - DİYARBAKIR İzle

Geline 5 kilogram altın - DİYARBAKIR İzle

- Davetlilerin düğünün gerçekleştiği otele gelmesi - Düğünde halay çeken davetliler - Gelin ve damadın düğün alanına gelmesi ve dans etmesi - Gelin ve damadın davetlilerle halay çekmesi - Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul'in çifte şahit oldukları nikah merasimi - Takı töreni Geline 5 kilogram altın - Diyarbakır lı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın takıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır lı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı.Şanlıurfa'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakır lı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

Düğün Yemeği General Altın Takı Gram Altın Şahit 

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