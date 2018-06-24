Gelin ve damat 'Aşk İttifakı' yazan araçla oy kullanmaya geldi - ANTALYA
Gelin ve damat "Aşk İttifakı" yazan araçla oy kullanmaya geldi - ANTALYA - Damat ve gelinin oy kullandıkları okula gelişleri - Gelinin pusulasını alması ve kabine girmesi - Gelinin oyunu kullnaması - Gelinin açıklaması - "Aşk ittifakı" yazan gelin arabası önünde damat ve gelinin poz vermesi Antalya 'dan seçim manzaraları - "Aşk ittifakı" yazan araçla düğün töreni öncesi gelinliğiyle sandık başına gelen Büşra Masatlı oyunu verdi - Oyunu kullananlar öğlenden sonra sahilleri doldurdu - Hastanede tedavi gören ve evde sağlık hizmetinden faydalanan hastalar oy verecekleri merkezlere taşındıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir gelin, düğün töreni öncesi Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.Büşra Masatlı, müstakbel eşi Ali Gök "aşk ittifakı" yazan araçla oyunu kullanacağı Fevzi Alaattinoğlu Lisesi'ne geldi. Çift, vatandaşların ilgi odağı oldu. Büşra Masatlı, 1154 nolu sandıkta oyunu kullandı.Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanmanın önemine işaret ederek, "Oy kullanmak önemli. Vatana millete hayırlı olsun. Herkes oyunu kullansın." dedi. - Oylarını verenler denize koştuHava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığını ise 27 dereceyi bulduğu Antalya 'da, sabah saatlerinde oyunu kullananlar, tatili fırsat bilerek öğleden sonra sahillerde yoğunluk oluşturdu.Konyaaltı Sahili'ni tercih edenler serinlemek için denize girdi. Bazıları sahildeki su sporları etkinliklerine katılarak eğlenceli zaman geçirirken, bazıları kıyıda yürüyüş yapıp bisiklete bindi.Sahile gelenlerden Hakan Çelik, denizde köpeğiyle yüzdü.Çelik, Türkiye için önemli bir gün olan 24 Haziran'da oy kullandıktan sonra denize geldiklerini belirterek, "Köpeğimle serinleyip eğlenceli zaman geçiriyoruz. Köpeğim ilk kez denize girdiği için biraz tedirgin oldu ama daha sonra alıştı." dedi. Tahir Yaka da vatandaşlık görevlerini yerine getirdikten sonra havanın sıcak olmasını fırsat bilerek denize geldiklerini söyledi.
- Hastalar, oy verecekleri yerlere taşındıAlanya ilçesinde hastanede tedavi gören ve evde sağlık hizmetinden faydalanan hastalar, hasta nakil araçlarıyla oy verecekleri merkezlere taşındı.Alaattin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, oy vermeye gidemeyeceklere destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.