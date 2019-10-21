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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gelin geldiği köye muhtar oldu, vaatlerini bir bir yerine getirip herkesin takdirini kazandı

Gelin geldiği köye muhtar oldu, vaatlerini bir bir yerine getirip herkesin takdirini kazandı

-kuranı kerim tilaveti

Yarış İsaf Okul Binası Bild 

--Eşi ile beraber köyü dolaşması ve yapılanları yerinde incelemesi
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da muhtar kocasından etkilenip yıllar önce gelin geldiği köyüne muhtar olan Gülizar Demirpolat, kısa sürede köye muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yaptırdı. Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat'ın yaptığı hizmetleri gören ve heveslenen eşi Gülizar Demirpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde gelin geldiği merkeze bağlı Beydalı köyünden aday oldu. Demirpolat tek adayla yarışarak 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtarlığı kazandı. Kocası da muhtar olan Demirpolat, vaatlerini yerine getirmeye başladı.
Kısa sürede girişimleriyle muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yaptıran Demirpolat , azmi ve çalışmasıyla örnek oldu. Beydalı köyüne Adana'dan gelin geldiğini dile getiren Muhtar Gülizar Demirpolat, “Köyün eksikliklerini bildiğim için bir şeyler yapmak istedim. Muhtarlığa adaylığımı koydum, çok şükür muhtar oldum. Halkımızın bize kolayca ulaşacağı bir mekan olsun istedim. Eski bir okul binası vardı. Burayı muhtarlık ve köy odası inşa ettik. Çok amaçlı kullanır bir hale getirdik. Köy çeşmesini yeniledik, imam evi yaptık, 6 tane bay bayan lavabolar yaptık. Bu süreçte en büyük destekçim eşimdir. Birbirimiz ile yardımlaşarak böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Eşinin gelin geldiği köyde muhtar olduğunu belirten eşi Zülküf Demirpolat, “Zaman zaman elimden geldikçe yardımcı oluyorum. Misafirlerini ağırlayacağı köy odası, muhtarlık binası, bay bayan ayrı yer haline getirdi. Köyde imam olmadığı için il müftüsünün talebi üzerine buraya imam evi yaptık” diye konuştu.

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