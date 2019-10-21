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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gelin geldiği köyde muhtar oldu, köyün çehresini değiştirdi - ELAZIĞ

Gelin geldiği köyde muhtar oldu, köyün çehresini değiştirdi - ELAZIĞ

- Köye yapılan çalışmalar - Muhtar Gülizar Demirpolat'ın konuşması - Eşi aynı zamanda Harput muhtarı Züktüf Demirpolat'ın konuşmasıGelin geldiği köyde muhtar oldu, köyün çehresini değiştirdiELAZIĞ (AA) - Adana'dan gelin geldiği Elazığ 'ın Beydalı köyünde muhtarlık da yapan Gülizar Demirpolat, sunduğu hizmetlerle köyün çehresini değiştirdi.Mahalli İdareler Seçimlerinde köyde yaşayan vatandaşlar tarafından muhtar seçilen Demirpolat, 6 ayda köye muhtarlık binası, köy odası, çeşme ve imam evi kazandırdı.Demirpolat tarafından başlatılan çalışma ile köy içerisinde tahrip olan ev ve duvarlar boyanarak, onarımdan geçirildi, köy adeta yeni bir görünüme kavuştu.Gazetecileri köyünde ağırlayan Demirpolat, gelin geldiği köye hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtarlığı boyunca köyün tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğini ifade eden Demirpolat, şunları kaydetti:"Muhtar olduktan sonra köyün bütün eksiklerini liste haline getirdim. Öncelikle köy halkının bize kolayca ulaşabilmesi için burada yıkık durumda olan eski okulu onarıp, muhtarlık yeri, köy odası gibi çok amaçlı kullanılabilecek bir mekan haline getirdik. Köyümüzde herkesin ortak kullandığı köy çeşmesini yeniledik. İmam evi yaptık. Köyün farklı yerlerine 6 kadın ve erkek tuvaleti yaptık. İnşallah daha da güzel çalışmalarımız olacak."

Allah 

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