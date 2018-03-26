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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gelin damat için Traktör bayiisi stüdyo oldu

Gelin damat için Traktör bayiisi stüdyo oldu

Traktör galerisinde düğün öncesi fotoğraf çekimi

( TOKAT -ÖZEL-HD) TOKAT

Ölümsüz Yağmurlu Fabrika Çekim 


- Tokat'ta, Duygu Sonkaya ve Zeki Aday çifti düğün fotoğraflarını tanıştıkları traktör galerisinde çektirdi. Tokat’ın Zile ilçesinde evlenecek çiftler, Duygu Sonkaya’nın iş yeri olan traktör galerisinde düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırdılar. Hollanda da bir fabrikada çalışan damatla, galeride tanışan gelin tanıştıkları yerde aşklarını ölümsüzleştirmek için düğün öncesi fotoğraf çekimi yapmayı tercih ettiler. Hava şartlarının soğuk ve yağmurlu olması zor anlat yaşattı. Gelin Sonkaya, “Uzun süredir bir traktör bayisinde çalışıyorum. Burada da küçük bir anımız olsun istedik. Mekan olarak burayı tercih ettik. Çekimler gayet keyifliydi, biraz yağmurlu ve soğuktu. Hava durumunun gazabına uğradık ama her şey çok iyi çok keyifliydi.” Dedi. Damat adayı çekimi kendi teklif ettiğini, kendisini burada tanıdığını ve bir hatıra olur diye burayı tercih ettiklerini söyledi.


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