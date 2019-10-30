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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

- Durdurulan gelin arabası

Tahkikat Polis Merkezi Akalan Gelin Arabası Polis Ekipleri 

-- Sürücünün ters kelepçe yapılarak gözaltına alınması
-- Polis ve detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin ‘dur’ ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Erzincan merkez Dörtyol Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerinin ‘dur’ ikazına riayet etmeyip kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş otomobili polislerin üzerine kıran sürücü kısa sürede yakalandı. Daha sonra yaşanan tartışma üzerine olay yerine takviye polis ekipleri de çağrıldı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken araçta arama yapıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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