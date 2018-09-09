- Gelin arabası ve kalaşnikoflu soyguncunun ifadesinden ilk ayrıntılar İzle

-Olay yerinden detaylar

-Mermi isabet eden araç

-Mustafa.Ö'nün fotoğrafı

-Olayda kullanılan silahın fotoğrafı



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı soygunun detayları ortaya çıktı. Soyguncu ifadesinde, soygunu ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirdiğini, kiraladığı aracın plakasını gizlemek için gelin arabası gibi süslediğini söyledi.



Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde, saat 16.50 sıralarında meydana gelen kalaşnikoflu, gelin arabalı kuyumcu hırsızının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, soygun için bölgenin sakin olduğu haftasonunu bekleyen Mustafa.Ö.(58), olay yerine geldiği kiralık aracın plakasını gizlemek için de otomobili gelin arabası gibi süsledi. Kalaşnikofuyla kuyumcuya gelen Mustafa.Ö. soygunu gerçekleştirmeye çalıştı. Bu sırada kuyumcuda çalışan Öznur T. soyguncuya direndi. Arbede esnasında Öznur T. ayağından yaralandı. Olay sırasında kuyumcu dükkanının hemen önünde bulunan emekli polis Ahmet Seçkin (63), kalaşnikoflu saldırganın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek bir kez daha ateş aldı. Kahraman emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu, olay yerine gelen polis ekiplerince kalaşnikof ve 4 şarjörüyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam edilen ve daha önce sabıkası bulunmadığı öğrenilen Mustafa.Ö. ifadesinde, 3 yıl önce tekstil atölyesinin iflas ettiğini, geçen süre zarfında ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bunun sonucunda bunalıma girerek soyguna karar verdiğini, soygundan önce iş yerine birkaç kez gelerek keşif yaptığını söyledi.



"Plakayı gizlemek için gelin arabası gibi süsledi" Olay yerine kaçak yollardan temin ettiği silahla gelerek soyguna kalkışan Mustafa.Ö.'nün alınan ifadesinde, soyguna dair ayrıntıları anlatmaya devam ettiği herhangi birinden destek almadığını, gelin arabasını kullanmasının sebebinin de plakayı gizlemek olduğunu söylediği ortaya çıktı. Mustafa Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri devam ediyor

